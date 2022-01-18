Воронежский «Факел» проведет спарринг со «Шкупи» из Северной Македонии

А начнут подопечные Олега Василенко подготовку ко второй половине сезона в рамках серии спаррингов 20 января встречей против казанского «Рубина». Фото: с сайта ФК "Факел"

29 января воронежский «Факел» проведет в турецком Сиде контрольный матч со «Шкупи» из Северной Македонии. Клуб из Скопье ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов, занимая первое место в национальном чемпионате.

А начнут подопечные Олега Василенко подготовку ко второй половине сезона в рамках серии спаррингов 20 января встречей против казанского «Рубина». 23 января запланирован матч с «Нижним Новгородом».

Напомним, что воронежский клуб начал тренировки в Турции 10 января пробежкой по берегу Средиземного моря.