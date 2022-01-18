Снимок взрыва из космоса. Фото со страницы Михаила Черникова в VK (https://vk.com/mikhail_chernikov).

- Воронежцы заметили перепады давления после взрыва вулкана в Тихом океане, - уверяет наш земляк астроном-любитель Михаил Черников.

- Началось все с того, что15 января в 4:00 взорвался вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в 2000 километрах к северу от Новой Зеландии. Казалось бы, а нам то что? Но взрыв был такой мощности, что породил ударную волну, которая обошла всю планету! Через 14,5 часов после взрыва волна дошла до Москвы. А через 22 часа после взрыва волна пришла в Москву еще раз. Первый раз она пришла по кратчайшему расстоянию, а второй раз уже с другой стороны Земли!

Изменение давления на метеостанциях в Воронеже, Москве и Новосибирске. Фото со страницы Михаила Черникова в VK (https://vk.com/mikhail_chernikov).

Судя по графику, который сделал Михаил, волна дошла до Москвы в 5:30 16 января.