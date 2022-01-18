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Общество18 января 2022 5:49

В Воронежской области почти 99 процентов больничных выдают в электронном виде

Об этом сообщил руководитель регионального отделения ФСС РФ Юрий Остапенко
Алексей СЕРГУНИН
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С 1 января текущего года листки нетрудоспособности теперь выдаются только в электронной форме, за исключением отдельных категорий застрахованных лиц.

С 1 января текущего года листки нетрудоспособности теперь выдаются только в электронной форме, за исключением отдельных категорий застрахованных лиц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 4,5 года в Воронежской области сформировано около 1,9 миллионов листков нетрудоспособности в электронном виде, что составляет 98,9% от общего числа выданных. Об этом сообщил руководитель регионального отделения ФСС РФ Юрий Остапенко.

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в прошлом году достигли 6,5 миллиардов, из них на выплату обеспечения в связи с карантином направлено 600 миллионов.

А с 1 января текущего года листки нетрудоспособности теперь выдаются только в электронной форме, за исключением отдельных категорий застрахованных лиц.

Губернатор Александр Гусев поручил провести совместную работу с департаментом здравоохранения, чтобы избежать сбоев выплат:

- Мы понимаем, что стоим сейчас на пороге новой волны коронавируса. Она будет отличаться от предыдущих волн. Мы будем надеяться на уменьшение тяжести протекания заболевания и времени пребывания на больничном - не две недели, а меньше, с одной стороны. С другой стороны, будет значительно увеличено количество болеющих. Вот здесь сейчас уже нужно начинать взаимодействовать с департаментом здравоохранения, чтобы сбоя никакого не произошло.