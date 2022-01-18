На капитальный ремонт исторического здания в Воронеже потратят до 46 млн рублей

Два состыкованных жилых дома, имеющих один адрес – ул. Студенческая, 35, были признаны объектом культурного наследия регионального значения в 1994 году. Фото с сайта правительства Воронежской области.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области готов потратить на капремонт объекта культурного наследия «Дома жилые Стародубовой и Клюева» до 46 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 4 февраля, а победителя объявят 7 февраля.

Отремонтировать дом нужно до 1 ноября текущего года. Подрядчику предстоит привести в порядок внутридомовые инженерные системы тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Напомним, что два состыкованных жилых дома, имеющих один адрес – ул. Студенческая, 35, были признаны объектом культурного наследия регионального значения в 1994 году.