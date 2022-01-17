На трассе под Воронежем столкнулись две фуры: погиб водитель

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17 января на трассе под Воронежем на трассе Курск-Саратов в условиях метели произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей. Фуры «Renault Magnum» и DAF столкнулись на территории Нижнедевицкого района. По предварительным данным, в результате аварии один из водителей погиб на месте.

Большегрузы полностью заблокировали дорогу, вызвав многокилометровый затор. На месте работают полицейские и спасатели. Эвакуаторы пытаются «растащить» грузовики, чтобы освободить проезд.