Воронежская охотинспекция за год выявила более 500 нарушений

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

В Воронежской области в 2021 году провели 4350 рейдов по охотничьему надзору, сообщил депатамент природных ресурсов и экологии. На основании выявленных правонарушений инспекторы составили 594 протокола. Из них17 – на юридических и 21 – на должностных лиц. У нарушителей изъяли 438 единиц орудий, в том числе 122 единицы огнестрельного оружия и 316 штук различных орудий лова (петли, сети, капканы).

На виновных наложили штрафов на общую сумму почти 500 тысяч рублей. По состоянию на 1 января 2022 года на рассмотрение в суды передано 259 административных материалов.

- Кроме того, предъявлено исков о возмещении ущерба, нанесенного животному миру незаконной добычей охотничьих ресурсов, на общую сумму 1 миллион 234 тысячи рублей, – рассказал заместитель руководителя департамента-начальник отдела госохотнадзора и охраны животного мира Геннадий Побединский.

На водоемах области сняли 1365 бесхозных сетей общей протяженностью более 70 км.

В течение года департамент также провел масштабную проверку Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов и составил 10 протоколов в отношении должностных лиц и один протокол в отношении юридического лица (ВРОООиР). Среди выявленных нарушений - недостаточный объем биотехнических мероприятий, недостатки при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, отступления от требований организации производственного охотничьего надзора. Выданные предписания охотпользователи исполнили в установленные сроки.