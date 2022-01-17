В Воронежской области задержали подозреваемого в убийстве сожителя своей матери

Мужчина несколько раз ударил оппонента ножом Фото: из архива «КП»

13 января в частном доме на улице Центральная села Березово Подгоренского района Воронежской области разыгралась драма: между 33-летним сыном хозяйки дома и ее 53-летним сожителем вспыхнула ссора. Молодой человек несколько раз ударил противника кухонном ножом. Женщина вызвала врачей, но потерпевший до их приезда не дожил.

В отношении 33-летнего подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Полицейские и следователи продолжают выполнять комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепление доказательственной базы.