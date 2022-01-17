В Воронежской области самые активные пенсионеры

По итогам Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2021» Воронежская область заняла 2-е место в номинации «Самый активный регион».

Как сообщили в департаменте соцзащиты, на конкурс поступило более 4,8 тысяч заявок, из них 4 786 работ из 79 регионов прошли первый этап конкурса и были размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».

Воронежские пенсионеры направили 411 работ, что составило это - 9,25% от всех конкурсных работ.