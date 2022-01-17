Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 16:45

В Воронежской области самые активные пенсионеры

Наш регион занял второе место во Всероссийском конкурсе достижений в компьютерной грамотности
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По итогам Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2021» Воронежская область заняла 2-е место в номинации «Самый активный регион».

Как сообщили в департаменте соцзащиты, на конкурс поступило более 4,8 тысяч заявок, из них 4 786 работ из 79 регионов прошли первый этап конкурса и были размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс».

Воронежские пенсионеры направили 411 работ, что составило это - 9,25% от всех конкурсных работ.