Воронежцы больше трех тысяч раз пожаловались в ГЖИ на некачественное отопление

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Государственная жилищная инспекция Воронежской области в этом отопительном сезоне получила более трех тысяч жалоб на некачественное отопление. Большинство из них – 94% - устранялись управляющими компаниями в течение трех дней с момента поступления жалобы. УК отчитывались в ведомство об исправлении ситуации. Достоверность этих отчетов подтверждалась и заявителями.

- С начала текущего отопительного сезона жилищными инспекторами проведено 26 внеплановых выездных проверок соблюдения температурного режима в квартирах в 28 домах, - рассказали в ГЖИ Воронежской области.

По результатам проверок выдано шесть предписаний. Так в многоквартирных домах № 31 по ул. Хользунова, № 25 по ул. Плехановской, № 92 по ул. Урицкого, № 2 по ул. Пушкинской выявили нарушения температурного режима. Одно из предписаний касалось устранения «перетопа» в квартире заявителя в доме № 3 по ул. Шендрикова.