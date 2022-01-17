Tele2 предлагает воронежцам протестировать качество связи

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Компания предоставляет новым абонентам возможность протестировать качество услуг на тарифе «Мой онлайн+». Если клиентов не устроит качество, Tele2 вернет им деньги.

На сегодняшний день покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Воронежской области. Оператор непрерывно продолжает расширять территорию покрытия и повышать качество мобильного интернета. Все изменения в работе сети в режиме реального времени можно отслеживать на сайте.

Tele2 предлагает воронежцам самостоятельно убедиться в качестве связи с тарифом «Мой онлайн+». При подключении с 17 января по 20 февраля 2022 года компания предоставляет абонентам возможность протестировать связь в течение двух недель. За 500 рублей в месяц предложение включает: 30 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 700 минут для звонков на номера других операторов по всей стране и безлимитное общение с клиентами Tele2 по России.

Кроме того, клиенты Tele2 смогут воспользоваться уникальными сервисами, разработанными по «другим правилам». Так, абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они также могут бесплатно делиться гигабайтами с другими клиентами Tele2, обменивать минуты на фильмы онлайн-кинотеатра Wink и пользоваться «SOS-пакетом» (доступ к WhatsApp, Telegram, Viber и сервисам «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор») при недостаточности денежных средств для списания абонентской платы по тарифу. А также покупать или продавать неизрасходованные пакеты услуг на «Маркете Tele2».

Оператор в очередной раз подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Подробности доступны на сайте проекта.