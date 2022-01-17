В 2021 году в Воронеже вынесли больше 83 тысяч постановлений за неоплату парковки

Центр Воронежа забит машинами с нечитаемыми номерами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии Воронежа рассказали, что в 2021 году за неоплату парковки вынесли более 83 тысяч постановлений.

– Чаще всего не оплачивают парковку лица, которые оставляют свои автомобили на длительное время, - рассказал руководитель обособленного подразделения ООО «Городские парковки». - При этом неоплаченные места на интерактивной карте отображаются как потенциально свободные. В это время те, кому нужно оставить автомобиль на короткий срок, этого сделать не могут. Они вынуждены совершать по несколько кругов, чтобы найти освободившееся парковочное место.

Чтобы избежать наказания за неоплату парковки, водители используют различные ужищрения: снимают или скрывают номера автомобилей. Как чиновники борются с этой проблемой, читайте в нашем большой материале.