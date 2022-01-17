В Воронежском заказнике задержали двух мужчин с оружием

Фото с сайта Воронежского заповедника

Еще один факт браконьерства выявили инспекторы на территории Воронежского заповедника. 5 января на территории Борского лесничества в границах Рамонского района задержали двух воронежцев на автомобиле «Ниссан». Они передвигались вне дорог общего пользования и имели при себе охотничий карабин «Вепрь – 308» калибра 308 win (7,62 x 51), оборудованный прицелом для ночной стрельбы «Дедал Т2.380 Хантер», снаряженным магазином для 10 патронов. В подсумке имелось еще 8 патронов.

Инспекторы изъяли у нарушителей оружие и боеприпасы. Сейчас материалы проверки находятся в Рамонском ОМВД России по Воронежской области.

В заповеднике напомнили, что охота, а также нахождение на территории заказника «Воронежский» с оружием запрещены.

Напомним, за последний месяц это уже второй случай обнаружения браконьеров на охраняемой законом территории.