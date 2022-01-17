В Воронежской области в лесу нашли скелет мужчины

Следователи устанавливают личность погибшего мужчины. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В пятницу, 14 января, в лесу недалеко от хутора Новоселовка Россошанского района обнаружили скелет мужчины. Сотрудники Следственного комитета предполагают, что это останки пропавшего 29-летнего жителя Россоши Ивана Б. Впрочем, в региональном управлении СК сообщили, что окончательно личность умершего мужчины установят только по результатам генетической экспертизы.

Иван Б. пропал 13 мая 2021 года. В тот день он рыбачил с отцом на реке Дон между селами Новая Калитва и Старая Калитва. Через несколько дней после его исчезновения около хутора Новоселовка обнаружили не поврежденную машину мужчины. Тогда же возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - не потому что подозревали криминал, а для расширения возможностей поиска.