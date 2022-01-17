В Воронеже оштрафовали водителя, прокатившего пассажира на "ватрушке"

Кадр из видео

Этой зимой редкая неделя обходится без сообщений об экстремальных развлечениях воронежцев с использованием автомобилей. То ванну к ним прицепят, то «ватрушку». Видео веселья выставляют в соцсетях и «героев» неизменно находит слава в виде штрафа от ГИБДД. Но желающих прославиться не убавляется. Вот и 15 января во «Вконтакте» опубликовали запись, на которой водитель «Рено Аркана» катает на гибкой сцепке молодого человека на «ватрушке». В какой-то момент пассажир саней даже теряет равновесие и летит кубарем по заснеженному асфальту.

- Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Рамонскому району установили, что нарушение правил дорожного движения произошло 4 января 2022 года примерно в 22 часов на парковке поселка Солнечный у ТЦ, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – За рулем иномарки находился 29-летний житель Левобережного района.

За нарушение ПДД ему назначили штраф в размере 1000 рублей. При этом мужчина не скрывал, что сделал запись ради создания развлекательного контента.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воронежцам отказаться от катания на снегокатах, тюбингах и иных средствах, прикрепленных к автомобилям. Такое развлечение опасно для жизни. На скорости сани становятся абсолютно неуправляемыми. В случае любого маневра автомобиля, торможения или на повороте, они могут попасть под колеса транспортного средства, а сидящие на них люди, получат смертельные травмы.