В Воронежской области продлили предупреждение о шквалистом ветре

В ветреную погоду зонтик с собой лучше не брать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики продлили неблагоприятный прогноз по сильному ветру. Напомним, ранее они и сотрудники регионального ГУ МЧС предупреждали о его порывах в отдельных местах области с 6.00 до 18.00 понедельника, 17 января. Оказалось, что непогода продлится дольше. Предупреждение о возможных порывах ветра до 15-20 м/с теперь будет действовать до шести утра вторника, 18 января.

В такую погоду особенно опасно проходить слишком близко к крышам, плохо закрепленным рекламным конструкциям и деревьям. Одним словом, во всех местах, где велик риск, что какая-нибудь массивная штуковина может упасть вам на голову.