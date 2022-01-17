Воронежцы стали первыми чемпионами ЦФО по снежному регби

В снежном регби в ЦФО нет равных воронежским "Гаоздям". Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены вошли в историю, став победителями первого официального турнира в России по снежному регби, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Соревнования по этому виду спорта внесены в российский календарь только с этого. Раньше в регби на снегу российские спортсмены играли только с целью подготовки к соревнованиям в других разновидностях регби — регби-7, регби-15, пляжное регби. А вот за рубежом его развивают уже давно, проводят даже чемпионаты Европы и Кубки мира. Особое внимание ему уделяют итальянцы. Идут даже разговоры о включении снежного регби в программу зимних Олимпийских игр.

Чемпионат центрального федерального округа по регби на снегу принял курский райцентр Железногорск, где собрались шесть команд из пяти регионов. Они были разделены на две группы. Командам, занявшим первое и второе места предстояло сразиться в полуфинале и финале.

Воронежская дружина «Гвозди» в первой встрече группового этапа выиграла со счетом 5:2 у сборной Курской области, а после уступила хозяевам турнира — команде «Руда». Причем уступили наши спортсмены в овертайме со счётом 4:5. Основное время, а это два тайма по пять минут, завершилось вничью - 4:4. А в овертайме, по правилам соревнований, команды играли до первой попытки, то есть до первого очка.

Все участники группы «Б», где выступали воронежцы, показали одинаковый результат — у всех было по одной победе и одному поражению. Но из-за того, что у «Гвоздей» была лучшая разница по попыткам, они заняли первое место.

В полуфинале наши спортсмены встретились с командой Орла, которая заняла второе место в группе «А», и выиграли со счетом 5:3. А вот в финале воронежцам пришлось бороться за золото с первой командой этой группы «СШОР№1-Технолог» из Белгорода. И здесь «Гвозди» победили - 4:2.

- Очень рады, потому что полгода назад мы заняли третье место на Чемпионате Центрального федерального округа по пляжному регби. Было очень обидно — в полуфинале уступили брянской команде. При этом тогда мы были лучше готовы, чем сейчас. Сейчас подготовка была скомканной из-за различных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Поэтому ехали на турнир раскрепощенными, не особо рассчитывая на высокие места. Конечно хотели биться за медали, но понимали, что за победу будет тяжело бороться, — рассказал менеджер РК «Гвозди» Дмитрий Лёвочкин.

А через две недели уже женская команда «Гвозди» примет участие в Кубке России по снежному регби. Турнир состоится в Зеленограде Московской области.