В центре Воронежа на Крещение перекроют несколько улиц

С полудня 18 января до утра 19 января нельзя будет парковать машины возле Благовещенского собора. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии сообщили о перекрытии нескольких улиц вечером в канун Крещения и в праздничную ночь в центре Воронежа. И пояснили, что сделали это для безопасности во время массового прихода верующих в храмы, которых в сохранившейся исторической части города очень много.

С 16.00 вторника, 18 января, до 6.00 среды, 19 января, закроют движение транспорта на следующих улицах:

- Софьи Перовской и Петровской набережной (от Чернышевского до Большой Стрелецкой и от Большой Стрелецкой до Володарского);

– Таранченко и Декабристов (от Карла Маркса до Софьи Перовской),

– Освобождение Труда (от Сакко и Ванцетти до Крестьянской).

Также с 12.00 18 января до 6.00 19 января будет запрещена парковка автотранспорта на улицах:

– Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома № 14в/2 – вдоль Благовещенского собора);

– Софьи Перовской (в районе Адмиралтейской площади напротив дома № 20 и от Большой Стрелецкой до Володарского);

– Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до Коперника и в обратном направлении);

– Декабристов.