Под Воронежем возбудили уголовное дело по ДТП, где погибли три человека

От "БМВ" осталась только груда обломков. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Новоусманскому району возбудили уголовное дело по факту аварии на 530 километре трассы «Дон», где погибли три человека. Виновник ДТП будет отвечать перед судом по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней – семь лет лишения свободы. В рамках расследования дела допрашивают свидетелей, назначены несколько судебных экспертиз.

Напомним, 16 января в 19.40 на платном участке трассы «Дон» в Новоусманском районе водитель «БМВ 630», 49-летний житель Воронежа, врезался в грузовик «МАН». Фура, которой управлял 32-летний житель Тамбовской области, по предварительным данным, разворачивалась в неположенном месте. В аварии погибли водитель немецкой машины и его пассажиры, 43-летняя женщина и 16-летний подросток, оба воронежцы. В больницу увезли получившую травмы пятилетнюю девочку.