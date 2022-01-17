Под Воронежем водитель сбил мужчину насмерть и скрылся

Полицейские ищут водителя, сбившего насмерть 50-летнего мужчину. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 16 января, в 1.50 на 489 километре трассы «Дон» в Рамонском районе случилось смертельное ДТП. Неустановленный пока еще водитель автомобиля сбил 50-летнего жителя Краснодарского края, шедшего по дороге впереди машины. Травмы оказались смертельными, мужчина умер на месте ДТП. А водитель даже не остановился.

Полицейские выясняют личность водителя, марку машины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 16 января в 19.40 в Новоусманском районе «БМВ» врезался в «МАН», разворачивавшийся в неположенном месте. В аварии погиб 49-летний водитель немецкой машины и его пассажиры, 43-летняя женщина и 16-летний подросток. Ранена пятилетняя девочка, ее отвезли в больницу.

- Всего 16 января случилось 93 ДТП, из них 77 – в Воронеже, 9 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В 4-х погибли четыре человека и еще четверо получили ранения. Задержаны 20 пьяных водителей, а также еще восемь двигавшихся на красный свет, и семь ехавших по встречной полосе, - сообщили в региональном ГУ МВД.