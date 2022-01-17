В Воронеже торговый представитель обворовал свою фирму на 450 тысяч рублей

Пойманному на растрате мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в фирме, продающей хозтовары - бензопилы, насосы, шлифовальные машины и т.д. Стражи порядка выяснили, что с августа по ноябрь 2021 года 39-летний воронежец, работавший торговым представителем в этой компании, своровал более 450 тысяч рублей.

Вначале мужчина выписывал накладные, по которым со склада получал товар. В них он указывал, что мифический покупатель его оплатил. На самом деле он продавал товар по более низкой цене, а деньги клал себе в карман. А потом решил и этим не заморачиваться. Просто не передавал деньги за товар в кассу, а брал их себе. Но в компании сменился руководитель. После этого сделали сверку задолженностей, и недостача выплыла наружу.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Торговому представителю грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.