В Воронежской области на ночных пожарах погибли двое мужчин

Причины обоих пожаров и смертей двух мужчин сейчас устанавливают. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 16 января, около 23 часов загорелся дом в селе Шестаково Бобровского района на улице Чибисова.

- О возгорании сообщили в 23.05. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины с 12 сотрудниками МЧС. Огонь потушили в 00.35. В результате пожара в двухэтажном недостроенном доме 22х10м повреждены огнем стены внутри по всей площади. Пристройка 8х10м уничтожена полностью. На месте пожара обнаружили тело 47-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

А чуть позже, но уже в понедельник, 17 января около часа ночи вспыхнул дом в поселке Елань – Коленовский Новохоперского района на улице Подлесной.

- Об этом ЧП нам сообщили в 00.56. На место возгорания выезжали две пожарные машины с семью нашими сотрудниками. Огонь полностью потушили в 1.25. В результате пожара в жилом доме 15х6м повреждена огнем комната 3х4м по всей площади. Рухнула крыша на площади 20 кв.м. В доме нашли тело 63-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Причины обоих пожаров и смертей двух мужчин сейчас устанавливают.