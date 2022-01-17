Воронежские мастера джиу-джитсу завоевали восемь медалей первенства России

Воронежская команда по джиу-джитсу уедет с первенства России с богатым багажом медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

Около 500 спортсменов из 37 регионов России собрались в городе Конаково Тверской области, чтобы определить сильнейших в возрастных категориях до 16 лет и до 21 года. Среди лучших оказались и воронежские мастера джиу-джитсу. В категории спортсменов не старше 16 лет они пять раз поднимались сегодня на пьедестал почёта.

Золото выиграл Глеб Стеканов в весе до 42 кг. Камиль Магомеднабиев стал вторым в весовой категории до 66 кг. А Кирилл Матвеев (до 73 кг), Софья Крутова (до 44 кг) и Яромир Варгузин (свыше 73 кг) завоевали бронзовые медали.

- Выступили на твердую четверку. К сожалению, некоторые ребята проиграли в борьбе за третье место. Но для большинства из них это был первый серьезный старт в карьере, - рассказал в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд главный тренер Воронежской области по джиу-джитсу Владимир Бебнев.

На следующий день турнира за медали боролись спортсмены не старше 21 года, среди которых Алексей Редько и воронежец Егор Крутов - победители первенства мира 2021 года. В итоге копилка нашей сборной пополнилась еще тремя медалями

В весе до 77 кг подтвердил свой класс Егор Крутов. В финале он выиграл у своего товарища по команде Николая Прошкина, который стал вторым.

Еще одну медаль воронежцы завоевали в весовой категории до 62 кг. Здесь тройку призеров замкнул Егор Екимов. А вот Иван Батаев стал пятым в категории до 69 кг.

- Крутов и Прошкин выступили на пять с плюсом — они забрали финал в весе 77 кг, - подвел итоги выступлений своих подопечных Владимир Бебнев. - У Екимова были сложные встречи, но он смог забраться на пьедестал. Остальным надо проводить работу над ошибками и пересмотреть план подготовки.