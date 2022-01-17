Воронежский волейбольный клуб «Кристалл-Черкизово» закончил пятый тур на втором месте

Волейболисты"Кристалла" в пятом туре три раза победили и только однажды проиграли. Фото: cspsk-vrn.ru

В пятом туре Высшей лиги «Б» «Кристалл-Черкизово» выиграл со счетом 3:0 у клуба «Дагестан» - дубля ВК «Грозный». В субботу, 15 января, первые две партии завершились одинаково - 25:19 в пользу наших волейболистов. Третью наша команда выиграла с подавляющим преимуществом 25:12. Это была уже 14 победа «Кристалла-Черкизово» в сезоне.

А вот заключительная встреча тура в воскресенье, 16 января, с тем же «Дагестаном» сложилась неудачно. В первом и втором сетах подопечные Дмитрия Митрофанова забили сопернику по 19 мячей. А в заключительном игровом отрезке они уступили со счетом 22:25.

- По итогам пятого тура наши ребята положили в копилку команды девять очков — у них три победы и одно поражение, — подвел итоги выездных встреч президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев. - Чемпионат пересек экватор и определил пять лидеров. «Кристалл-Черкизово» среди них, наша команда занимает второе место. С 3 февраля в Калуге стартуют игры шестого тура.