В Воронеже всю рабочую неделю будет идти снег

Снег будет то усиливаться, то ослабевать, но продолжит валить почти без перерыва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую рабочую неделю. Сюрпризов погоды не ожидают: по-прежнему будет идти снег. Напомним, в понедельник, 17 января, днем обещают сильный ветер.

- Через наш регион продолжат проходить циклоны. Из-за этого погода будет часто меняться. Если во вторник, 18 января, днем будет оттепель, то в ночь на среду, 19 января, на Крещение, прогнозируем уже достаточно сильный мороз. А к концу рабочей недели температура снова повысится, но все же будет держаться ниже нуля, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В ночь на вторник, 18 января, синоптики обещают сильный снег при -2 градусах. Днем он не прекратится. Температура поднимется до нуля.

В среду, 19 января, ночью вместо юго-западного подует западный ветер. Снег будет более слабым, столбик термометра понизится до -10. Такая же температура сохранится и днем. Снова сменится ветер – на северо-западный. Будет продолжать идти небольшой снег.

В ночь на четверг, 20 января, вернется западный ветер. При -13 градусах продолжит идти слабый снег. Он не прекратится и днем. Зато сильно потеплеет – до -6. Подует южный ветер.

В пятницу, 21 января, снова небольшой снег на этот раз при -7 градусах. Днем потеплеет до -3. Синоптики снова прогнозируют сильный снегопад.