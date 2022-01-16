Под Воронежем BMW врезалась в большегруз: погибли три человека, ранена 5-летняя девочка

фото ГУ МВД России по Воронежской области

Сотрудники Воронежской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла вечером 16 января в Новоусманском районе.

Около 19.40 на 530-м километре платного участка автодороги М4-«Дон» BMW, следовавший в сторону Москвы, врезался в большегруз МАN, который производил маневр разворота.

- В результате ДТП погибли три человека: водитель «БМВ» и два его пассажира - мужчина и женщина. 5-летняя девочка получила травмы, но осталась жива, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.