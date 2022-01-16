Воронежцам покажут изобретения Леонардо да Винчи

27 января в художественном музее имени Крамского откроется выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».

Гениальный художник, инженер и ученый эпохи Возрождения всю жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими важными науками.

- До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи, - отметили организаторы. - Основой выставки является интерактивность. Экспонаты работающие! Все они сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по выставке самостоятельно. Также можно делать фотографии и снимать видео.

Экспозиция включит более 50 агрегатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, сделанных по чертежам Леонардо да Винчи. Помимо механизмов на выставке будут представлены репродукции полотен великого мастера и научные материалы.

Выставка продлится по 13 марта. По субботам и воскресеньям будут проводиться бесплатные экскурсии (с приобретением входного билета) - в 12.00 и 16.00.