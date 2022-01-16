Воронежский «Буран» проиграл в голевой перестрелке пензенскому «Дизелю»

Только что Даниил Лапин забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом периоде игры в Пензе «Дизель» открыл счет уже на третьей минуте - Алексей Дробин реализовал большинство, оказавшись самым расторопным на «пятачке». Но почти тут же «Буран» забросил ответную шайбу – Артем Чмыхов мощным броском поразил «девятку» ворот «Дизеля» - 1:1. В это время «ураганные» тоже разыгрывали лишнего.

На девятой минуте «Дизель» вновь вышел вперед. На «пятаке» забыли Константина Сидоровича, и он не простил – 1:2. Но «Буран» не унывал. На 15 минуте Данил Макаров выкатился из ворот, бросил и сам же добил отскочившую шайбу – 2:2.

Во втором периоде на 27 минуте защита «Бурана» проспала Антона Ковалева. В итоге он пропихнул шайбу в ворота – 2:3. И вновь «ураганные» достаточно быстро сравняли счет. Вратарь «Дизеля» Чигров неудачно отбил бросок, и Иван Лисин добивал уже в пустые ворота – 3:3. А уже в самом конце периода Даниил Мельников проехал за воротами хозяев, и точно бросил из убойной позиции – 4:3.

В третьем периоде «ураганные» долго умело отбивались от натиска хозяев, но все же на 54 минуте дали Максиму Игнатовичу в большинстве мощно и точно бросить – 4:4. Ну а в самой концовке матча воронежцы практически уже выстояли в меньшинстве, но все же пропустили бросок Даниила Лапина, он расстреливал уже пустую сетку ворот – 4:5.

У «Бурана» осталось 31 очко. «Ураганные» пока по-прежнему идут на 22 месте. Впереди у «Бурана» домашняя игра с челябинским «Челметом», занимающим 17 место с 42 очками. Матч начнется в 19.00.