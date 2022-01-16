Воронежцы вспомнят известную балерину

17 января в Доме актера почтят память народной артистки России Набили Валитовой. Известная артистка и балетмейстер погибла на Плехановской под колесами автобуса 15 лет назад.

Выпускница Вагановской академии приехала в Воронеж в 1961 году, блистала в спектаклях Воронежского театра, после ухода со сцены Набиля Валитова стала художественным руководителем балета, автором постановок, педагогом, воспитавшим не одно поколение артистов, мастером, передавшим традиции русского балета своим ученикам.

В памятном вечере, который пройдет в большом зале, примут участие солисты театра оперы и балета и студенты Воронежского хореографического училища, на здании которого висит мемориальная доска в память о Набиле Валитовой.

Начало в 19.00, вход свободный,12+.