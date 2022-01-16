Воронежца без прав повторно поймали пьяным за рулем

В Воронеже поймали пьяного водителя без прав. Мужчину на ВАЗ-21104 сотрудники ДПС остановили в вечернее время на улице 121 Стрелковой дивизии. У 32-летнего водителя были внешние признаки алкогольного опьянения - от него исходил характерный запах и была нарушена речь.От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

При проверке по информационным базам сотрудники полиции установили, что мужчину уже ловили пьяным за рулем, в апреле 2021 года мировой суд Хохольского района лишил его прав на 1,5 года.

На него завели уголовное дело за повторную езду езду в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Ему грозит до двух лет лишения свободы.