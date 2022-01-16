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Происшествия16 января 2022 15:01

В райцентре Воронежской области подожгли машину врача

"Лада" полностью выгорела
Ярослав ИВАНОВ
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В Борисоглебске Воронежской области сгорела LADA XRAY. Пожар произошел ночью 12 января на улице Третьяковской. Огнеборцев местные жители вызвали в 2.01. Восемь спасателей на двух машинах потушили автомобиль через семь минут после вызова. К сожалению, "Лада" полностью выгорела. Досталось и рядом припаркованному джипу Mitsubishi Pajero, у иномарки огонь повредил лакокрасочное покрытие.

Как отмечают местные жители, возле "Лады" перед возгоранием крутился молодой человек. Машина принадлежит врачу.

фото 36.mchs.gov.ru

фото 36.mchs.gov.ru