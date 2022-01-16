В райцентре Воронежской области подожгли машину врача

В Борисоглебске Воронежской области сгорела LADA XRAY. Пожар произошел ночью 12 января на улице Третьяковской. Огнеборцев местные жители вызвали в 2.01. Восемь спасателей на двух машинах потушили автомобиль через семь минут после вызова. К сожалению, "Лада" полностью выгорела. Досталось и рядом припаркованному джипу Mitsubishi Pajero, у иномарки огонь повредил лакокрасочное покрытие.

Как отмечают местные жители, возле "Лады" перед возгоранием крутился молодой человек. Машина принадлежит врачу.