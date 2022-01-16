У жителя Воронежской области брокер-мошенник выманил 700 тысяч рублей

Дистанционные аферисты выманили у доверчивых воронежцев еще 1,5 млн рублей. Только за 15 января в полицию обратились пять жертв мошенников

63-летнего жителя Подгоренского района облапошил так называемый "инвестиционный брокер".

Пенсионеру позвонил мужчина и рассказал о преимуществах заработка путем покупки акций на бирже. Подгоренец перечислил более 700 000 рублей. После этого "брокер" перестал выходить на связь.

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