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Происшествия16 января 2022 14:36

У жителя Воронежской области брокер-мошенник выманил 700 тысяч рублей

За сутки жители региона лишились 1,5 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Дистанционные аферисты выманили у доверчивых воронежцев еще 1,5 млн рублей. Только за 15 января в полицию обратились пять жертв мошенников

63-летнего жителя Подгоренского района облапошил так называемый "инвестиционный брокер".

Пенсионеру позвонил мужчина и рассказал о преимуществах заработка путем покупки акций на бирже. Подгоренец перечислил более 700 000 рублей. После этого "брокер" перестал выходить на связь.

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