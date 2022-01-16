Воронежский театр оперы и балета показал «Свадьбу Фигаро» на «Золотой маске»

Свадьба Фигаро Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

15 января Воронежский театр оперы и балета показал в Москве оперу «Свадьба Фигаро» в рамках конкурсной программы театрального фестиваля «Золотая маска». На спектакле в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко был аншлаг.

Напомним, постановка Михаила Бычкова (которую впервые показали на XI Платоновском фестивале) в этом году претендует на престижную премию в шести номинациях: «лучший спектакль в опере», «опера/работа дирижера» (Феликс Коробов), «опера/работа режиссера» (Михаил Бычков), «опера/женская роль» (приглашенные солистки Екатерина Лукаш (Керубино) и Наталья Петрожицкая (Розина), «работа художника в музыкальном театре» (Алексей Вотяков).

Имена победителей «Золотой маски» объявят 20 апреля на церемонии награждения, которая пройдет в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.