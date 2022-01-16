В двух торговых центрах Воронежа появились автоматы, продающие экспресс-тесты на ковид

скриншот из соцсетей

Воронежцы обнаружили автоматы по продаже тестов на коронавирус в торговых центрах. Пока их установили в ТЦ "Юго-запад" и "Левый берег". Но с 20 января «тестоматы» появятся еще в трех торговых комплексах.

Сейчас в терминалах продаются три вида экспресс-тестов на ковид. Инструкция по их приобретению простая.

- Для покупки теста нужно лишь отсканировать QR-код на тестомате с телефона, выбрать интересующий вас тест на открывшемся сайте, оплатить его, получив новый QR-код, который нужно отсканировать на самом тестомате, и забрать тест. Для каждого продаваемого теста имеется подробная инструкция, описание, и документ регистрационного удостоверения в РФ, - отметили установщики оборудования.