Спасатели предупредили, что в первый день рабочей недели воронежцев ждет шквалистый ветер

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Первый день рабочей недели воронежцев ждет шквалистый ветер. 17 января с шести утра и до шести вечера по области ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, предупредили спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр. Сильный ветер опасен падением плохо закрепленных конструкций, старых деревьев.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой снег с дождем, метель, до 1-3° мороза.

Вообще, по прогнозам синоптиков, снег разной степени интенсивности будет идти ежедневно до конца следующей недели. И установятся температурные «качели».

Так, во вторник, 18 января, потеплеет до нуля, ожидается сильный снегопад. А в среду, 19 января, резко ударит мороз – до 10 градусов. В четверг, 20 января, тоже будет снежно, мороз до 6 градусов. В пятницу, 21 января, тоже снег и до -4 градусов. В выходные – небольшой снег, в субботу до 4 мороза, а в воскресенье до -9.