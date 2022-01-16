В Воронеже в воскресенье целый квартал остался без воды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жильцы ЖК «Московский квартал», что в Коминтерновском районе, 16 января возмутились в соцсетях отсутствию воды. Утром живущие на верхних этажах домов обнаружили пересохшие краны. Но больше жильцы были поражены сложившейся ситуацией, когда полдня не могли выяснить причину аварии. Как сообщали воронежцы в паблике ВКонтакте, дозвониться до управляющей компании и аварийки было невозможно, а в «Водоканале» ответили, что их сети не стоят на балансе организации, поэтому их не обслуживают.

- То есть когда квитанции присылают, они про нас помнят, а как воду выключают - мы им не нужны, - написали жильцы «Московского квартала» в соцсетях. – Воды нет во всем квартале (Шишкова +Московский, а это около 17 тысяч человек), включая соцобьекты.

Как оказалось, вышло из строя оборудование насосной станции. В полдень представители мэрии Воронежа ответили жителям, что проблема решается:

- Управлением ЖКХ администрации города было направлено соответствующее гарантийное письмо в адрес ООО "РВК-Воронеж" об устранении аварийной ситуации. В настоящее время ресурсоснабжающей организацией на место направлена бригада специалистов, силами которой ведутся работы по восстановлению водоснабжения жилого комплекса.

Воду обещали дать до конца дня.