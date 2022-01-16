В Воронеже в столкновении "Тойоты", "Лады" и "Форда" пострадали два человека

Cотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в Воронеже утром 15 января.

Около 9.48 на улице Ленинградской 42-летняя автомобилистка на Toyota Land Cruiser Prado, следовавшая со стороны улицы Героев Стратосферы в направлении Брусилова, не выдержала необходимую безопасную дистанцию и столкнулась с движущейся впереди «Ладой Веста», после чего "Ладу" по инерции отбросило на впереди стоящий автомобиль Ford Focus.

В результате ДТП не только автомобили получили механические повреждения: пассажиры Ford Focus - 35-летняя женщина и 17-летний подросток - обратились за медицинской помощью.