В Воронеже сестры слепили из снега собаку

Скриншот из Инстаграм Ирины Сысоевой

В парке у ТРК «Арена» появилась снежная собака. Скульптуру слепили 14 января уже ставшие знаменитыми в Воронеже сестры Сысоевы. Напомним, на новогодние каникулы Ирина и Виктория порадовали жителей парка «Дельфин» снежным символом 2022 года – Тигром, а жителей Чертовиц – композицией «На ферме перед Рождеством».

Снежную собаку у «Арены» условно назвали Бимом. Хотя, как признались сестры в Инстаграм, это собирательный образ – собака, ждущая «своего человека».

В прошлом году сестры Сысоевы удивляли воронежцев снежными скульптурами медведей и дельфинов.