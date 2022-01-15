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Происшествия15 января 2022 16:31

Лыжник из Воронежа погиб, катаясь в горах Сочи

Он не смог выбраться из сугроба
Евгения ФРОЛОВА
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Скриншот видео

Скриншот видео

Воронежец Сергей трагически погиб на одном из горнолыжных курортов Сочи. По предварительной версии, мужчина упал в сугроб вниз головой и попросту не смог оттуда выбраться. Очевидцы сняли ЧП на видео, его опубликовали в тelegram-канале «Типичный Сочи».

Мужчину вытащили из снега и попытались его откачать, так как дыхательные пути у него были забиты снегом. Однако спасти его так и не удалось.

СКР России по Краснодарскому краю прокомментировало случившееся «КП-Кубань»:

– По факту гибели 34-летнего мужчины следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Место жительства погибшего в СКР не уточнили.