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Общество15 января 2022 15:28

Энергетики вернули свет воронежцам, оставшимся без электроэнергии из-за непогоды

Специалисты продолжают осуществлять усиленный мониторинг за работой энергообъектов
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

К вечеру, 15 января, сотрудники компании «Воронежэнерго» завершили устранение технологических нарушений на линиях 6-10 кВ. Сейчас бригады продолжают работать с частными обращениями потребителей по сети 0,4 кВ. Об этом рассказали в мэрии Воронежа.

Напомним, днем в пресс-службе компании сообщили, что на горячую линию с вечера пятницы поступило более 2000 обращений от жителей региона по поводу отключения света. Неудобства вызвал атлантический циклон «Эльза», который принес мокрый снег и сильный ветер.

В связи с этим «Воронежэнерго» был введен особый режим работы. В аварийно-восстановительных работах задействовано более 70 бригад в составе 240 человек и свыше 90 единиц спецтехники.

Сейчас специалисты продолжают осуществлять усиленный мониторинг за работой энергообъектов, а также метеорологической обстановкой по всей зоне ответственности. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий электропередачи. Все мероприятия находятся на круглосуточном контроле оперативного штаба «Воронежэнерго».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.