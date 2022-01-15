Энергетики вернули свет воронежцам, оставшимся без электроэнергии из-за непогоды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

К вечеру, 15 января, сотрудники компании «Воронежэнерго» завершили устранение технологических нарушений на линиях 6-10 кВ. Сейчас бригады продолжают работать с частными обращениями потребителей по сети 0,4 кВ. Об этом рассказали в мэрии Воронежа.

Напомним, днем в пресс-службе компании сообщили, что на горячую линию с вечера пятницы поступило более 2000 обращений от жителей региона по поводу отключения света. Неудобства вызвал атлантический циклон «Эльза», который принес мокрый снег и сильный ветер.

В связи с этим «Воронежэнерго» был введен особый режим работы. В аварийно-восстановительных работах задействовано более 70 бригад в составе 240 человек и свыше 90 единиц спецтехники.

Сейчас специалисты продолжают осуществлять усиленный мониторинг за работой энергообъектов, а также метеорологической обстановкой по всей зоне ответственности. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий электропередачи. Все мероприятия находятся на круглосуточном контроле оперативного штаба «Воронежэнерго».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону прямой линии 8-800-220-0-220.