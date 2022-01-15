Пожар произошел на территории тепличного комплекса в Воронежской области

Скриншот видео, соцсети

Пожар вспыхнул на территории тепличного комплекса в Воронежской области. Видео и фото пламени разместили очевидцы в сообществе «Подслушано Бобров» в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 15 января.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожаре на территории тепличного комплекса в Боброве вспыхнул вчера, 14 января. Спасателям сообщили об этом в 22:50. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огонь распространился из-за разгерметизации газовой трубы. После того как специалисты отключили подачу газа, он выгорел и пламя прекратилось.

Угрозы ни людям, ни помещениям не было, так как труба находилась в поле.