На трассе под Воронежем большегруз вылетел в кювет

Фото регионального главка

В Нижнедевицком районе на заснеженной трассе водитель большегруза MAN не справился с управлением и съехал в кювет. Самостоятельно выехать он уже не смог. Помогли ему воронежские полицейские. Подробности рассказали в региональном главке 15 января.

Инцидент произошел накануне на 157-м км автодороги Р-298 «Курск – Борисоглебск». Попавшую в ДТП фуру с полуприцепом заметил патруль ДПС в составе лейтенантов полиции Евгения Дорохова и Дениса Киселева. Они остановились, расспросили о случившемся и помогли дальнобойщику выбраться из снежного плена.

Водитель, 56-летний житель Калужской области объяснил правоохранителям, что попал в неприятность из-за сильной гололедицы и плохих погодных условий. Сотрудники ГИБДД вызвали на место грузовой эвакуатор, который помог вытащить большегруз. Дальнобойщик поблагодарил полицейских за неравнодушие и профессионализм, а также оперативность в решении сложных дорожных проблем.