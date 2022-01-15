Жительница Воронежа помогла парню купить билеты на поезд и лишилась 7 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сердобольная жительница Воронежа помогла 19-летнему парню купить билеты на поезд и лишилась 7 тысяч рублей. В полицию она обратилась, когда молодой человек не вернул ей деньги. Как оказалось, аферист не раз привлекался к уголовной ответственности за такие деяния. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 15 января.

В ноябре в отдел полиции № 6 по Воронежу обратилась 21-летняя местная жительница. Она рассказала, что на улице познакомилась с парнем. А тот после непродолжительного общения пожаловался девушке на то, что ему необходимо срочно уехать в другой город, но нет денег на билет на поезд. Тогда он попросил новую знакомую ему помочь, пообещав вернуть всю сумму, как только доберется до назначенного пункта. Девушка перевела около 7 тысяч рублей на покупку билета и возможные расходы в поездке. После этого парень на связь с потерпевшей не вышел. Осознав, что стала жертвой обмана, девушка обратилась в полицию.

Через некоторое время стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний рецидивист. Его задержали в Воронеже. Молодой человек признался в содеянном и вернул даме деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.