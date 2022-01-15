За сутки в Воронежской области умерло 11 пациентов с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

От коронавируса и осложнений за минувшие сутки скончались еще 11 жителей Воронежской области. Свежую статистику опубликовал федеральный оперштаб в субботу, 15 января.

Всего с начала пандемии число погибших достигло в регионе 7 133 человек.

Днем ранее стало известно еще о семи смертях от ковида. Медики заговорили о приближении пятой волны пандемии. В связи с чем областной оперштаб принял новые ограничения. Так, кафе и ресторанам снова запретили принимать посетителей после 23.00, а в общественном транспорте начали проверки на соблюдение пассажирами масочного режима.

Также за сутки в 1,5 раза увеличилось количество больных. В субботу их стало больше на 403 человека.