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Общество15 января 2022 11:03

За сутки в Воронежской области умерло 11 пациентов с коронавирусом

Общее число смертей достигло 7 133
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

От коронавируса и осложнений за минувшие сутки скончались еще 11 жителей Воронежской области. Свежую статистику опубликовал федеральный оперштаб в субботу, 15 января.

Всего с начала пандемии число погибших достигло в регионе 7 133 человек.

Днем ранее стало известно еще о семи смертях от ковида. Медики заговорили о приближении пятой волны пандемии. В связи с чем областной оперштаб принял новые ограничения. Так, кафе и ресторанам снова запретили принимать посетителей после 23.00, а в общественном транспорте начали проверки на соблюдение пассажирами масочного режима.

Также за сутки в 1,5 раза увеличилось количество больных. В субботу их стало больше на 403 человека.