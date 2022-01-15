На горячую линию «Воронежэнерго» из-за отключения света поступило уже более 2 тысяч заявок

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С момента введения особого режима работы вечером 14 января, на горячую линию «Воронежэнерго» поступило более 2 тысяч заявок от жителей региона об отключении света из-за непогоды. Все они оперативно отрабатываются. Массовых отключений света по области нет. Об этом рассказали в пресс-службе филиала «Россети Центр» днем, 15 января.

Там пояснили, что на месте частичных отключений, о которых сообщили граждане, работают энергетики. Работы по устранению последствий циклона «Эльза», вызвавшего технологические нарушения в работе линий электропередач, ведутся круглосуточно.

– На данный момент, в аварийно-восстановительных работах задействовано 72 бригады в составе 240 человек, 92 единицы спецтехники. По данным штаба филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго», непогода в наибольшей степени затронула Бобровский, Бутурлиновский Каменский, Каширский, Павловский, Россошанский, Семилкский и Таковский районы области, – пояснили в пресс-службе компании.