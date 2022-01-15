Автомобилистка погибла в ДТП с фурой на воронежской трассе

Фото из архива КП

В Острогожском районе вечером 14 января в столкновении с фурой погибла 30-летняя автомобилистка на «Ладе Калина». Авария произошла на 89 км трассы «Воронеж – Луганск». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 15 января.

По предварительным данным, примерно в 19.00 часов женщина выехала на встречку и столкнулась с грузовиком Iveco Stralis, которым управлял 38-летний мужчина из Удмуртии. Автоледи погибла на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП.