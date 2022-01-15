В Воронеже и области зафиксированы отключения света из-за непогоды

Фото из архива КП

Из-за обрушившегося на территорию региона атлантического циклона «Эльза» в Воронежской области зафиксированы отключения света на сетях 6-10 кВ. Отключенных социально значимых объектов нет. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на энергетиков утром в субботу, 15 января.

Циклон «Эльза» в выходной день принес ухудшение погодных условий. В городе и по области наблюдается сильный снегопад с мокрыми осадками. Усугубляет ситуацию ветер, порывы которого достигают 25 и более м/с. На дорогах образовалась гололедица и снежные заносы.

Напомним, днем ранее энергетики рассказали, что с 14 января воронежский филиал «Россети Центр» переведен в режим повышенной готовности. К оперативному реагированию готовы 155 бригад, 493 человека и 299 единиц техники. Также в распоряжении филиала находится 103 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 5,3 МВт, которые могут быть используются в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Кроме того, усилена работа контакт-центра компании и введены в действие временные информационные центры. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону 8-800-220-0-220.