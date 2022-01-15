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Общество15 января 2022 6:10

Число отравлений от алкоголя в Воронеже в новогодние праздники снизилось в 3,5 раза

С 1 по 9 января санврачи зафиксировали лишь 8 случаев
Евгения ФРОЛОВА
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Количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в Воронежской области во время новогодних праздников снизилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. С 1 по 9 января санврачи зафиксировали лишь 8 случаев среди жителей региона. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора 14 января.

Годом ранее сильно перебрали со спиртным в праздники 28 воронежцев. Как отметили в Роспотребнадзоре, чаще всего острые отравления спиртосодержащей продукцией продолжают регистрироваться среди взрослого населения. Причина тому – чрезмерное употребление.

Санврачи еще раз предупредили, что в условиях распространения коронавирусной инфекции его необходимо сводить к минимуму.