Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 18:22

«Воронежэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за циклона «Эльза»

Из-за непогоды не исключены ЧП на электросетях
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Энергетики обещают оперативно справляться с возможными авариями.

Энергетики обещают оперативно справляться с возможными авариями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за циклона «Эльза». Он принесет с собой сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 18 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица. Из-за непогоды возможны обрывы электросетей.

К оперативному реагированию к ЧП готовы 155 бригад, 493 человека и 299 единиц техники. В распоряжении филиала находится 103 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 5,3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях сетей можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.