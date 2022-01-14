«Воронежэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за циклона «Эльза»

Энергетики обещают оперативно справляться с возможными авариями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работники филиала «Россети Центр» - «Воронежэнерго» перешли в режим повышенной готовности из-за циклона «Эльза». Он принесет с собой сильный снегопад с мокрыми осадками, ветер порывами до 18 м/с, снежные заносы, на дорогах гололедица. Из-за непогоды возможны обрывы электросетей.

К оперативному реагированию к ЧП готовы 155 бригад, 493 человека и 299 единиц техники. В распоряжении филиала находится 103 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 5,3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях сетей можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.