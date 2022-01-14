Воронежский «Буран» не дал себя разгромить казанскому «Барсу», забросив две шайбы за 22 секунды

Адель Булатов забрасывает третью шайбу "Барса" в этом матче, оказавшуюся победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Матч в Казани большей частью был упорным. В течение двух периодов была заброшена лишь одна шайба - четкий розыгрыш большинства завершил броском по пустым воротам Артем Галимов – 0:1.

А вот в третьем периоде случился провал у «Бурана». Сначала на 43 минуте Николай Богатов здорово бросил без каких-либо помех – 0:2. Потом на 50-й классную контратаку завершил Адель Булатов – 0:3. А вскоре он сделал дубль – 0:4. Отметим, что три подряд голевые передачи сделал Илья Сафонов.

В концовке хозяева расслабились и позволили «Бурану» избежать разгрома. На последней минуте матча за 22 секунды «ураганные» сделали счет гораздо более приличным. Сначала сольный бросок хорошим броском завершил Даниил Лобанов, пас ему отдал Егор Чезганов – 1:4. А потом они поменялись местами. Лобанов бросил, вратарь «Барса» отбил, а Чезганов подкараулил отскок - 2:4.

«Буран» с 31 очком остался на 22 месте. 16 января «ураганные» встретятся в Пензе с местным «Дизелем». Это сосед по турнирной таблице. «Дизель» сейчас идет 24-м с 30 очками в активе. Игра начнется в 17.00.