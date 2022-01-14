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Происшествия14 января 2022 16:54

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Сгорела комната в доме в селе Большие Базы Ольховатского района
Олег КУЗНЕЦОВ
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Пожар потушили через 21 минуту после сообщения о нем, но хозяина дома спасти не удалось.

Пожар потушили через 21 минуту после сообщения о нем, но хозяина дома спасти не удалось.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 13 января, около 23 часов в селе Большие Базы Ольховатского района на улице Полевой случился пожар, обернувшийся трагедией.

- О возгорании жилого дома в дежурную часть сообщили в 23.09. На место ЧП выезжали две пожарные машины с шестью нашими сотрудниками. Огонь потушили в 23.30. К тому моменту в доме 5х6 метров пламя повредило комнату 3х4м. по всей площади, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В сгоревшей комнате обнаружили мертвого мужчину. Его личность установили – погиб 51-летний хозяин дома. Причины пожара и смерти мужчины еще предстоит установить.